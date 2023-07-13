Физиотерапевт предостерегла от похудения при помощи стресса

Существует масса способов похудения, однако стресс — самый опасный из всех методов. Об этом предупредила врач-физиотерапевт Видновской РКБ Минздрава Московской области Светлана Малиновская.

"Речь идёт о сильных ощущениях. Ведь при выбросе адреналина происходит сжигание калорий", — приводит её слова "Мослента".

В результате вынужденной выработки адреналина клетки печени получают сигнал о том, что организму нужна глюкоза. В этот момент растёт уровень сахара в крови, после чего в работу включается специальный фермент, преобразующий жир в кислоты, которые поступают в ткани и снабжают их энергией.

При просмотре полуторачасового ужастика можно сжечь до 120 калорий, однако вреда от этого будет намного больше. Ведь страх и стресс заставляют надпочечники повышать выброс кортизола, который посылает в мозг сигнал о срочном пополнении запаса энергии, чтобы справиться с жизненными трудностями. При регулярном выбросе адреналина в кровь могут измениться даже пищевые привычки: можно пристраститься к сладкому, солёному и жирному. Это, в свою очередь, приведёт к набору веса.