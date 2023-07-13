Хирург рассказал, через сколько лет пьянства мозг повреждается необратимо
Хирург Умнов: Через семь лет пьянства водка вызывает необратимые изменения мозга
Водка наносит непоправимый ущерб головному мозгу уже после семи лет пьянства. Об этом заявил хирург Александр Умнов.
"Необратимые для головного мозга последствия могут развиваться у хронических алкоголиков на протяжении 7–15 лет. На срок оказывают влияние наследственная предрасположенность, сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания", — отметил он.
Как добавил врач в беседе с NEWS.ru, последствия зависят также от числа ферментов, которые разрушают этанол. Их количество разнится как от национальности к национальности, так и от человека к человеку.
Ранее хирург Умнов рассказал, какие продукты замедляют опьянение от водки. Также эксперт объяснил, что важно сделать перед употреблением спиртного.
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