Хирург рассказал, через сколько лет пьянства мозг повреждается необратимо

Водка наносит непоправимый ущерб головному мозгу уже после семи лет пьянства. Об этом заявил хирург Александр Умнов.

"Необратимые для головного мозга последствия могут развиваться у хронических алкоголиков на протяжении 7–15 лет. На срок оказывают влияние наследственная предрасположенность, сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания", — отметил он.

Как добавил врач в беседе с NEWS.ru, последствия зависят также от числа ферментов, которые разрушают этанол. Их количество разнится как от национальности к национальности, так и от человека к человеку.