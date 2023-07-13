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13 июля, 14:02

Вассермана опять поймали за игрой в "шарики": На этот раз на Форуме будущих технологий

Вассермана поймали за игрой в Bubble Worlds на Форуме будущих технологий

Депутат Госдумы и известный эрудит Анатолий Вассерман не расстаётся со своими "шариками" не только в парламенте, но и на других важных мероприятиях. Журналисты Лайфа засняли его за игрой за несколько минут до приезда президента России на Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Анатолия Вассермана поймали за игрой в "шарики" на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Видео © LIFE

Отвечая на вопрос о том, где удача сопутствует больше — в привычном зале Госдумы или на Форуме, Вассерман рассказал, что установил приложение ещё много лет назад и возвращается к нему каждый раз, как выдаётся свободная минутка. По словам участника телевизионных интеллектуальных игр, таким образом он разгружает голову.

"Играю именно потому, что знаю её наизусть и могу прекратить к любой момент. Просто она не занимает голову", — пояснил участник телевизионных интеллектуальных игр.

Однако о том, чтобы придумать свою собственную игру, знаменитый эрудит никогда не задумывался. Как отметил сам Вассерман, он "по другой части".

Пойманный на игре в шахматы депутат объяснился в стиле Вассермана

Пойманный на игре в шахматы депутат объяснился в стиле Вассермана

Напомним, ещё весной Вассермана поймали на заседаниях Госдумы, где он увлёкся игрой. В беседе с Лайфом депутат признался, что его разумом завладело приложение Bubble Worlds. Он объяснил, что в игре есть свыше 200 позиций с цветными шариками, которые надо уничтожать другими шариками по определённым правилам.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер
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