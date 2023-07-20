Стало известно, сколько россиян с возрастом перестали ненавидеть огород

Каждый четвёртый россиянин с возрастом изменил отношение к саду-огороду: если раньше они не любили возиться на грядках, то сейчас стали получать от этого удовольствие. Кстати, отношение к дачным хлопотам меняется у молодёжи, и 57% молодых людей в возрасте 25–34 лет мечтают о своём участке.

Как показал опрос "Авито Услуги", своя дача есть в большинстве российских семей — 53%. Нет собственного загородного дома у 41% опрошенных, однако больше половины из них хотели бы его иметь. В ближайшее время планируют такую покупку 13% россиян.

Интересно, что среди молодых людей в возрасте 25–34 лет больше половины мечтают о собственной даче (57%), а ещё 17% респондентов этой возрастной группы уже планируют покупку участка и постройку дома в ближайшие пару лет.

Дачные хлопоты любят 40% опрошенных (чаще это женщины и люди старше 65 лет). При этом каждый четвёртый с годами полюбил сад-огород.

"Интересно, что отношение к дачным хлопотам меняется у молодёжи. Об этом рассказали 28% молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет, то есть каждый третий респондент. Чаще меняют мнение люди, чьи родственники или знакомые имеют загородный дом (31%)", — рассказали авторы исследования.

Равнодушно относятся к саду и огороду 14% опрошенных, а 13% никогда не любили такие работы (в этой категории больше мужчин).