В новосибирскую библиотеку вернули книгу, выданную почти 100 лет назад

В Центральную городскую библиотеку имени Карла Маркса в Новосибирске вернули издание романа писателя Эптона Синклера "Сильвия", которое было выдано читателю в октябре 1928 года. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Роман Эптона Синклера "Сильвия", который вернули в библиотеку через 95 лет. Обложка © Центральная городская библиотека им. К. Маркса в Новосибирске

Принесла книгу в библиотеку местная жительница, которая внезапно нашла её в домашнем архиве. Причём она не знает, кто из её предков брал роман почти 100 лет назад. Замдиректора библиотеки Елена Немцева отметила маловероятность того, что эта книга представляет антикварную ценность, поскольку её состояние сейчас очень ветхое. Предполагается, что роман читали активно. Хотя, добавила Немцева, "есть несколько нюансов, которые позволяют предположить, что издание может быть раритетом".

Библиотекари обратили внимание на то, что Синклер написал роман в 1913 году, а официально его перевели на русский язык спустя девять лет. Титульный лист не сохранился. Предположительно, книга была издана в промежутке между 1922 и 1926 годами. Причём в произведении используется дореформенная орфография, то есть в книге есть слова с буквами "ер" и "ять". И это при условии, что после 1918 года типографии не должны были выпускать книги с таким правописанием.