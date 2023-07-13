В Подмосковье через ролевые игры начали учить врачей общаться без конфликтов

В Подмосковье запустили тренинги для врачей по бесконфликтному общению. Занятия, которые включают лекции и коллективные обсуждения, проходят в очном формате. Их посещают терапевты и врачи общей практики. До конца года весь курс смогут пройти 630 медиков. Занятия проводят сотрудники Центра развития компетенций Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского.

"Ежедневно наши поликлиники посещают порядка 120 тысяч человек. И стрессоустойчивость, умение найти общий язык с пациентом при такой нагрузке — важные качества. Ранее подобный курс прошли администраторы поликлиник — порядка трёх с половиной тысяч человек", — рассказала первый заместитель председателя регионального кабмина Светлана Стригункова.

Как рассказывают "Вести Подмосковья", медики отрабатывают необходимые навыки в ролевой игре с условным пациентом. Его изображает специалист, который также объясняет, какие эмоции вызывают слова врача.