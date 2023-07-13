Путин: Запад хотел подсадить РФ на свои технологии, чтобы ослабить безопасность

Запад хотел ослабить безопасность России, поддерживая её зависимость от иностранных технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Глава государства отметил, что зависимость в сфере использования больших данных означает серьёзные угрозы для национальной безопасности, ослабление, а то и утрату суверенитета нашей страны. Он также подчеркнул необходимость подумать над этим и смотреть в будущее.

"Будем говорить прямо: именно к этому стремились некоторые страны, когда любыми путями пытались в буквальном смысле подсадить нашу страну на зарубежные технологические платформы и стандарты. И надо признать — не без успеха", — указал Путин.

Вместе с тем российский лидер, добавил, что взаимозависимость неизбежна — "это объективная вещь". Он отметил, что между общими словами об открытости и собственной рубашкой, которая ближе к телу, разница есть, и на практике её часто хорошо видно.