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13 июля, 14:50

Путин: Запад хотел подсадить РФ на свои технологии, чтобы ослабить безопасность

<p>Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Обложка © LIFE / Павел Баранов

Запад хотел ослабить безопасность России, поддерживая её зависимость от иностранных технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Глава государства отметил, что зависимость в сфере использования больших данных означает серьёзные угрозы для национальной безопасности, ослабление, а то и утрату суверенитета нашей страны. Он также подчеркнул необходимость подумать над этим и смотреть в будущее.

"Будем говорить прямо: именно к этому стремились некоторые страны, когда любыми путями пытались в буквальном смысле подсадить нашу страну на зарубежные технологические платформы и стандарты. И надо признать — не без успеха", — указал Путин.

Вместе с тем российский лидер, добавил, что взаимозависимость неизбежна — "это объективная вещь". Он отметил, что между общими словами об открытости и собственной рубашкой, которая ближе к телу, разница есть, и на практике её часто хорошо видно.

Путин заверил, что Россия будет идти только вперёд

Путин заверил, что Россия будет идти только вперёд

В ходе пленарного заседания первого Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" президент России также заявил о важности перевода экономики страны, социальной сферы на качественно новые принципы работы. Путин выразил надежду, что эффект будет в полном смысле комплексным, мультипликативным.

Александр Юнашев
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