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13 июля, 14:49

Путин рассказал, как находит решение проблем

Путин рассказал, что для решения важного вопроса думает над ним круглосуточно

<p>Владимир Путин на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" поделился своим способом нахождения решений в трудных ситуациях.

"Иногда спрашивают: а как вы додумались? Ответ простой: потому что я думаю об этом постоянно, днём и ночью. Я засыпаю — думаю об этом, просыпаюсь — думаю. И решение находится совершенно неожиданно", — рассказал глава государства.

Путин заверил, что Россия будет идти только вперёд

Путин заверил, что Россия будет идти только вперёд

А ранее Владимир Путин рассказал, сколько часов он спит. Оказалось, что на сон глава государства выделяет по шесть-семь часов, также президент старается не бросать занятия спортом, несмотря на плотный рабочий график.

Александра Вишнякова
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