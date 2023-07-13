Путин рассказал, как находит решение проблем
Путин рассказал, что для решения важного вопроса думает над ним круглосуточно
Владимир Путин на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" поделился своим способом нахождения решений в трудных ситуациях.
"Иногда спрашивают: а как вы додумались? Ответ простой: потому что я думаю об этом постоянно, днём и ночью. Я засыпаю — думаю об этом, просыпаюсь — думаю. И решение находится совершенно неожиданно", — рассказал глава государства.
А ранее Владимир Путин рассказал, сколько часов он спит. Оказалось, что на сон глава государства выделяет по шесть-семь часов, также президент старается не бросать занятия спортом, несмотря на плотный рабочий график.