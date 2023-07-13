Путин рассказал, как находит решение проблем

"Иногда спрашивают: а как вы додумались? Ответ простой: потому что я думаю об этом постоянно, днём и ночью. Я засыпаю — думаю об этом, просыпаюсь — думаю. И решение находится совершенно неожиданно", — рассказал глава государства.