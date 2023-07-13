Две девочки из Донецка воссоединились с мамой на Украине
Омбудсмен Львова-Белова: Две девочки из Донецка воссоединились с мамой на Украине
Две девочки из Донецка, воссоединившиеся с мамой на Украине. Обложка © Telegram / Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала трогательную историю двух девочек из Донецка, которым удалось воссоединиться с мамой на Украине.
"Ещё одна история счастливого воссоединения детей и родителей, разлучённых в ходе СВО. Украинская сторона попросила нас помочь с переездом бабушки и двух её внучек 12 и 5 лет из Донецка на Украину — к маме детей. Вместе с любимым питомцем — померанским шпицем Джессикой", — написала она в своём телеграм-канале.
Для воссоединения семьи был разработан безопасный маршрут, пролегавший через несколько российских регионов и Белоруссию. Причём на каждом этапе подключались региональные уполномоченные по правам ребёнка, которые встречали девочек, сопровождали, провожали до гостиницы и сажали на поезд. Большую транспортную поддержку по России и Белоруссии оказал Международный Комитет Красного Креста, который также оплатил и проживание.
"Сегодня семья благополучно пересекла белорусско-украинскую границу. Девочки встретились с мамой. Спасибо всем, кто внёс вклад в эту историю", — подчеркнула Львова-Белова.
Кстати, как ранее заявляла уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка, в эти довольно непростые для нашей страны времена становится ясно, что семья обретает особую ценность. Там можно почувствовать себя защищённым, уверенным в завтрашнем дне, потому что тебя любят и принимают.