Две девочки из Донецка воссоединились с мамой на Украине

Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала трогательную историю двух девочек из Донецка, которым удалось воссоединиться с мамой на Украине.

"Ещё одна история счастливого воссоединения детей и родителей, разлучённых в ходе СВО. Украинская сторона попросила нас помочь с переездом бабушки и двух её внучек 12 и 5 лет из Донецка на Украину — к маме детей. Вместе с любимым питомцем — померанским шпицем Джессикой", — написала она в своём телеграм-канале.

Для воссоединения семьи был разработан безопасный маршрут, пролегавший через несколько российских регионов и Белоруссию. Причём на каждом этапе подключались региональные уполномоченные по правам ребёнка, которые встречали девочек, сопровождали, провожали до гостиницы и сажали на поезд. Большую транспортную поддержку по России и Белоруссии оказал Международный Комитет Красного Креста, который также оплатил и проживание.

"Сегодня семья благополучно пересекла белорусско-украинскую границу. Девочки встретились с мамой. Спасибо всем, кто внёс вклад в эту историю", — подчеркнула Львова-Белова.