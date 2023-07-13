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13 июля, 15:17

Две девочки из Донецка воссоединились с мамой на Украине

Омбудсмен Львова-Белова: Две девочки из Донецка воссоединились с мамой на Украине

<p>Две девочки из Донецка, воссоединившиеся с мамой на Украине. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/malvovabelova/1756" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Львова-Белова</a></p>

Две девочки из Донецка, воссоединившиеся с мамой на Украине. Обложка © Telegram / Мария Львова-Белова

Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала трогательную историю двух девочек из Донецка, которым удалось воссоединиться с мамой на Украине.

"Ещё одна история счастливого воссоединения детей и родителей, разлучённых в ходе СВО. Украинская сторона попросила нас помочь с переездом бабушки и двух её внучек 12 и 5 лет из Донецка на Украину — к маме детей. Вместе с любимым питомцем — померанским шпицем Джессикой", — написала она в своём телеграм-канале.

Для воссоединения семьи был разработан безопасный маршрут, пролегавший через несколько российских регионов и Белоруссию. Причём на каждом этапе подключались региональные уполномоченные по правам ребёнка, которые встречали девочек, сопровождали, провожали до гостиницы и сажали на поезд. Большую транспортную поддержку по России и Белоруссии оказал Международный Комитет Красного Креста, который также оплатил и проживание.

"Сегодня семья благополучно пересекла белорусско-украинскую границу. Девочки встретились с мамой. Спасибо всем, кто внёс вклад в эту историю", — подчеркнула Львова-Белова.

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Кстати, как ранее заявляла уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка, в эти довольно непростые для нашей страны времена становится ясно, что семья обретает особую ценность. Там можно почувствовать себя защищённым, уверенным в завтрашнем дне, потому что тебя любят и принимают.

Николь Вербер
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