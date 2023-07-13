Путин пошутил про 1937 год на Форуме будущих технологий

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с учёными на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" пошутил про 1937 год.

Президент России Владимир Путин похвалил учёного за упоминание "Рабочего и колхозницы", говоря про 1937 год. Видео © LIFE

Модератор пленарного заседания, сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов после выступления Путина отметил, что в обществе всё чаще возникают вопросы "символов нового времени". Он напомнил, что, например, в 1937 году скульптором Верой Мухиной была представлена композиция "Рабочий и колхозница", ставшая символом того времени.

"Хорошо, что Вы вспомнили именно об этом, а не о чём-то другом из 1937 года", — пошутил Путин, вызвав смех и аплодисменты зрителей.