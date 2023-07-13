Байден объяснил, почему не считает, что конфликт на Украине затянется

Президент США Джо Байден высказал мнение о то, как долго продлятся военные действия на Украине. Он не видит причин для того, чтобы они шли годами.

"Я не думаю, что война может продолжаться годами по двум причинам. Во-первых, я не думаю, что Россия сможет вечно вести войну с точки зрения их ресурсов и возможностей", — заявил он в Хельсинки на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё, трансляцию которой вёл Белый дом.

Во-вторых, по мнению американского политика, могут возникнуть обстоятельства, когда президент России Владимир Путин решит, что продолжение конфликта не соответствует интересам России — экономическим, политическим или иным.