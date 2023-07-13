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13 июля, 15:41

Байден объяснил, почему не считает, что конфликт на Украине затянется

Байден: Военные действия на Украине не смогут идти долгие годы по ряду причин

Президент США Джо Байден высказал мнение о то, как долго продлятся военные действия на Украине. Он не видит причин для того, чтобы они шли годами.

"Я не думаю, что война может продолжаться годами по двум причинам. Во-первых, я не думаю, что Россия сможет вечно вести войну с точки зрения их ресурсов и возможностей", — заявил он в Хельсинки на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё, трансляцию которой вёл Белый дом.

Во-вторых, по мнению американского политика, могут возникнуть обстоятельства, когда президент России Владимир Путин решит, что продолжение конфликта не соответствует интересам России — экономическим, политическим или иным.

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А ранее глава Белого дома Байден рассказал, что думают в НАТО об украинском контрнаступлении. По его словам, военные, участвовавшие в мероприятиях прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО, признали такие действия довольно сложной задачей для Киева.

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Getty Images / Chip Somodevilla

Николь Вербер
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