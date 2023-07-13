Легкомоторный самолёт упал в Новосибирске

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Новосибирске, в результате чего пострадало три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Пострадавшие при жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Новосибирске. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области

По данным ведомства, это случилось около девяти часов вечера по местному времени (17:00 мск). Частный легкомоторный самолёт Cessna упал в лесном массиве около городского аэропорта Северный в Заельцовском районе города. К счастью, обошлось без возгорания.

"На борту находилось три человека, двоих из них медики госпитализировали с травмами различной степени тяжести, третий от госпитализации отказался", — уточнили в МЧС.