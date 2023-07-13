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13 июля, 16:05

Легкомоторный самолёт упал в Новосибирске

Три человека пострадали при аварийной посадке самолёта в Новосибирске

<p>Самолёт, совершивший жёсткую посадку в Новосибирске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs54/4732?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Новосибирской области</a> </p>

Самолёт, совершивший жёсткую посадку в Новосибирске. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Новосибирске, в результате чего пострадало три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Пострадавшие при жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Новосибирске. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области

Пострадавшие при жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Новосибирске. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области

По данным ведомства, это случилось около девяти часов вечера по местному времени (17:00 мск). Частный легкомоторный самолёт Cessna упал в лесном массиве около городского аэропорта Северный в Заельцовском районе города. К счастью, обошлось без возгорания.

"На борту находилось три человека, двоих из них медики госпитализировали с травмами различной степени тяжести, третий от госпитализации отказался", — уточнили в МЧС.

Чудом обошлось без жертв: Самолёт с пассажирами рухнул на аэродром в Сомали

Чудом обошлось без жертв: Самолёт с пассажирами рухнул на аэродром в Сомали

Ранее Лайф рассказывал, что самолёту, вылетевшему из Москвы и следовавшему в Минеральные Воды, пришлось приземлиться в Волгограде. Причиной экстренной посадки послужило ЧП на борту — у шестилетней пассажирки резко ухудшилось самочувствие.

Николь Вербер
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