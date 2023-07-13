Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов во всём мире

Москва стала одним из лучших мировых мегаполисов по многим показателям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

"Москва по очень многим независимым оценкам компетентных экспертов признаётся одним из лучших мегаполисов мира по очень многим показателям. Так оно и есть на самом деле. Достаточно даже внешний облик Москвы посмотреть, посмотреть, как развивается транспортная инфраструктура", — сказал глава государства.

Если ещё десять лет назад считалось, что решить транспортные проблемы Москвы не сложно, а просто невозможно, то теперь это не составляет практически никакого труда.

"Я не говорю, что всё решено, но они решаются, и весьма эффективно. В том числе и с применением современных технологий", — указал Путин.

Вместе с тем президент отметил, что всегда найдётся, за что можно раскритиковать действующую власть, в том числе и на региональном уровне, потому что "в таком огромном хозяйстве не может не быть упущений".

"Но в целом движение Москвы в направлении достижения максимальных результатов для жителей Москвы и для тех, кто приезжает сюда работать на постоянной основе, для гостей нашей столицы, конечно, очевидным является", — заключил российский лидер.