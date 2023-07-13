"Охлаждённое мясо": В Самаре обнаружили жуткий нелегальный морг

Самарская блогерша Ксения Штефан обнаружила в одном из местных гаражей нелегальный морг. Тела покойных там хранились в магазинных холодильниках с надписью "охлаждённое мясо".

Самарская блогерша Ксения Штефан обнаружила в одном из гаражей нелегальный морг. Видео © Telegram / Штефан знает!

По словам девушки, там тела лежали друг на друге. Над ними — стеклянная дверца и кусок картонки. Ужаса добавляет и мрачная атмосфера — вокруг венки, кресты, гробы. Вероятно, гараж оборудовала одна из похоронных фирм.