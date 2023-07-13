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13 июля, 17:14

"Охлаждённое мясо": В Самаре обнаружили жуткий нелегальный морг

В Самаре обнаружили морг в гараже с телами в продуктовых холодильниках

Самарская блогерша Ксения Штефан обнаружила в одном из местных гаражей нелегальный морг. Тела покойных там хранились в магазинных холодильниках с надписью "охлаждённое мясо".

Самарская блогерша Ксения Штефан обнаружила в одном из гаражей нелегальный морг. Видео © Telegram / Штефан знает!

По словам девушки, там тела лежали друг на друге. Над ними — стеклянная дверца и кусок картонки. Ужаса добавляет и мрачная атмосфера — вокруг венки, кресты, гробы. Вероятно, гараж оборудовала одна из похоронных фирм.

На Ямале начали проверку после публикации фото вскрытия в морге трупа девушки

На Ямале начали проверку после публикации фото вскрытия в морге трупа девушки

Ранее Лайф писал, что тело неизвестного достали из оврага глубиной восемь метров в московском районе Южное Тушино. Нашли труп местные жители.

Обложка ©

Telegram / Штефан знает!

Никита Осипов
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