"Я думаю о доме": Байден назвал главу МИД Исландии дочерью Ирландии

Американский лидер Джо Байден перепутал Ирландию и Исландию. Новый конфуз президента США произошёл в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой. Хозяин овального кабинета перечислял участников встречи – представителей Соединённых Штатов и скандинавских государств, в их числе была и министр иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун.

"Министр Кольбрун — дочь Ирландии, вы можете понять по этой оговорке, что я думаю о доме, дочь Исландии", — произнёс 80-летний Байден.

Примечательно, что у него ирландские корни по материнской линии. Прадед Байдена Эдвард Фрэнсис Блюитт был ребёнком эмигрантов из этой страны, затем он стал членом сената в штате Пенсильвания.