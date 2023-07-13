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13 июля, 18:27

"Я думаю о доме": Байден назвал главу МИД Исландии дочерью Ирландии

Байден перепутал Ирландию и Исландию, перечисляя участников встречи в Финляндии

Американский лидер Джо Байден перепутал Ирландию и Исландию. Новый конфуз президента США произошёл в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой. Хозяин овального кабинета перечислял участников встречи – представителей Соединённых Штатов и скандинавских государств, в их числе была и министр иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун.

"Министр Кольбрун — дочь Ирландии, вы можете понять по этой оговорке, что я думаю о доме, дочь Исландии", — произнёс 80-летний Байден.

Примечательно, что у него ирландские корни по материнской линии. Прадед Байдена Эдвард Фрэнсис Блюитт был ребёнком эмигрантов из этой страны, затем он стал членом сената в штате Пенсильвания.

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Ранее Лайф писал, как Байден оконфузился во время обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Американский лидер извинился за то, что допустил фамильярность.

Обложка ©

Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Никита Осипов
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