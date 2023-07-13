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13 июля, 18:30

ФАС отреагировала на громкое заявление о скором подорожании авиабилетов

Ванцев получил предостережение ФАС после слов о подорожании авиабилетов на 40%

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предостережение совладельцу аэропорта Внуково Виталию Ванцеву после его заявления о грядущем росте цен на авиабилеты, сообщает пресс-служба ведомства.

"Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок", — говорится в сообщении.

ФАС предупредила, что будет пресекать недобросовестные попытки влияния на цены и примет меры, если увидит признаки противоправного поведения отдельных компаний, экономически необоснованной стоимости их продукции и услуг.

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Как писал Лайф, ранее Ванцев заявил, что авиабилеты на международные рейсы подорожают на 40%. Он объяснил это тем, что в последнее время выросли расходы перевозчиков. По словам Ванцева, это особо касается технического обслуживания самолётов в условиях санкций.

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Пресс-служба ФАС

Наталья Исакова
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