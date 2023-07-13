ФАС отреагировала на громкое заявление о скором подорожании авиабилетов

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предостережение совладельцу аэропорта Внуково Виталию Ванцеву после его заявления о грядущем росте цен на авиабилеты, сообщает пресс-служба ведомства.

"Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок", — говорится в сообщении.

ФАС предупредила, что будет пресекать недобросовестные попытки влияния на цены и примет меры, если увидит признаки противоправного поведения отдельных компаний, экономически необоснованной стоимости их продукции и услуг.