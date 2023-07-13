Регион

Уведомления отключены

13 июля, 19:01

В Самаре начали проверку после видео с жутким моргом, оборудованном в гараже

Самарские полицейские начали проверку после публикации в соцсетях видео о нелегальном морге, оборудованном в гаражном боксе, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

"По факту выявленной публикации в сети Интернет сотрудники МВД проводят проверку, по итогам будет принято процессуальное решение", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Как уже писал Лайф, нелегальный морг обнаружила местная блогерша Ксения Штефан. Покойных хранили в обычных магазинных холодильниках с надписью "охлаждённое мясо" и "мороженое". О жуткой находке Штефан сразу же сообщила в полицию.

На Ямале начали проверку после публикации фото вскрытия в морге трупа девушки

На Ямале начали проверку после публикации фото вскрытия в морге трупа девушки

Обложка ©

Telegram / Штефан знает!

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Самарская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров