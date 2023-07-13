В Самаре начали проверку после видео с жутким моргом, оборудованном в гараже

Самарские полицейские начали проверку после публикации в соцсетях видео о нелегальном морге, оборудованном в гаражном боксе, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

"По факту выявленной публикации в сети Интернет сотрудники МВД проводят проверку, по итогам будет принято процессуальное решение", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.