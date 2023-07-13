Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев из Чечни
Кадыров: Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в зону спецоперации
Новая группа чеченских бойцов отправилась в зону проведения спецоперации на Украине. Как рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ранее все они прошли курс практической подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.
На Украину отправилась новая группа добровольцев из Чечни. Видео © t.me / Kadyrov_95
"Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетел очередной борт с добровольцами в зону проведения специальной военной операции. Каждый, кто по зову сердца отправился на борьбу с украинско-натовскими бандитами, заслуживает особого уважения!" — написал Кадыров.
По словам Кадырова, в числе добровольцев не только жители Чеченской Республики, но и прибывшие из других регионов. Все они прошли курс практической подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе, где их обучали "самые лучшие инструкторы в мире", подчеркнул глава Чечни.
А в мае глава Чечни Рамзан Кадыров рассказывал об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) России в зону специальной военной операции. Он назвал это подразделение одним из самых боеспособных.
t.me / Kadyrov_95