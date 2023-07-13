Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев из Чечни

Новая группа чеченских бойцов отправилась в зону проведения спецоперации на Украине. Как рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ранее все они прошли курс практической подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.

На Украину отправилась новая группа добровольцев из Чечни. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетел очередной борт с добровольцами в зону проведения специальной военной операции. Каждый, кто по зову сердца отправился на борьбу с украинско-натовскими бандитами, заслуживает особого уважения!" — написал Кадыров.

По словам Кадырова, в числе добровольцев не только жители Чеченской Республики, но и прибывшие из других регионов. Все они прошли курс практической подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе, где их обучали "самые лучшие инструкторы в мире", подчеркнул глава Чечни.