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Регион
Опубликовано 13 июля 2023, 19:50
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Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев из Чечни

Кадыров: Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в зону спецоперации

Новая группа чеченских бойцов отправилась в зону проведения спецоперации на Украине. Как рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ранее все они прошли курс практической подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.

На Украину отправилась новая группа добровольцев из Чечни. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетел очередной борт с добровольцами в зону проведения специальной военной операции. Каждый, кто по зову сердца отправился на борьбу с украинско-натовскими бандитами, заслуживает особого уважения!" — написал Кадыров.

По словам Кадырова, в числе добровольцев не только жители Чеченской Республики, но и прибывшие из других регионов. Все они прошли курс практической подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе, где их обучали "самые лучшие инструкторы в мире", подчеркнул глава Чечни.

Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских подразделений в зоне спецоперации
Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских подразделений в зоне спецоперации

А в мае глава Чечни Рамзан Кадыров рассказывал об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) России в зону специальной военной операции. Он назвал это подразделение одним из самых боеспособных.

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t.me / Kadyrov_95

Оксана Попова
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