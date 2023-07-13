Машина повисла на колесе: Туристы сорвались в обрыв в Дагестане, но чудом остались живы

Туристы из Оренбурга сорвались в обрыв с горной дороги в Дагестане во время путешествия. В итоге они оказались заперты в ловушке на сутки — связь не работала, а сам автомобиль повис на одном колесе.

В Дагестане спустя сутки спасли упавших на машине в обрыв туристов из Оренбурга. Видео © t.me / МВД Дагестана

"Машина повисла в ущелье Ахтынского района республики над обрывом на одном колесе среди бездорожья. Водитель не успел вовремя затормозить, и машина едва не провалилась в ущелье. Одно колесо увязло в земле и авто повисло над обрывом", — рассказали в МВД Дагестана.

Туристы попытались выбраться самостоятельно, но безуспешно. Им на помощь пришли местные жители, которые обратились в экстренные службы и сообщили о беде оренбуржцев. Выдворять путешественников прибыли сотрудники дежурной части Ахтынского отдела, которые с использованием специальной техники достали машину и спасли людей.

Однако условия для спасения были довольно тяжёлыми: во время спасательной операции специалисты чуть не лишились трактора, который едва сам не сорвался в обрыв. Сейчас туристы спасены, им ничего не угрожает.