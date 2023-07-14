Психолог назвала девять признаков того, что вами манипулируют

Если партнёр нарушает личные границы, это один из признаков того, что вами манипулируют. Об этих и других признаках рассказала газете "Вечерняя Москва" психолог Ольга Романив.

По её словам, если действия или слова партнёра причиняют дискомфорт, нужно немедленно обсудить это, иначе ситуация со временем будет только ухудшаться, пока не станет причиной разрыва. Второй признак — эмоциональный шантаж, распространённый во время конфликтов. Партнёр может припомнить предыдущие проступки, угрожая о некоторых из них рассказать окружающим. В этот момент вас пытаются заставить испытывать страх или неловкость.

Другой признак, когда человек ведёт себя как "король драмы", пытаясь навязать партнёру чувство вины или вызвать жалость. Обычно в его речи звучат эмоционально насыщенные и экспрессивные высказывания. Стоит также насторожиться, если вас пытаются заставить доказать свои чувства. Обычно такое поведение присуще эгоистам. По словам психолога, нужно проявить осторожность в общении с человеком, который может расплакаться на ровном месте. Так поступают, чтобы пробудить в вас жалость или чувство вины.

Часто манипуляторы хотят, чтобы партнёры жили их жизнью, продолжила психолог. Для этого такие люди стараются отрезать свои вторые половины от круга общения, добиваясь таким образом внимания к себе, смещая акцент на свою персону и упрощая для себя возможность манипулировать партнёром.

Характерная черта манипуляторов — неумение признавать собственную неправоту в конфликтах, даже если она очевидна. Таким людям трудно брать ответственность за собственные поступки, поэтому они склонны обвинять окружающих.

Если партнёр заставляет вас сомневаться в себе, это тоже признак того, что вы имеете дело с манипулятором. Обычно такие люди пытаются представить любую ситуацию в выгодном для них свете. Не стоит мириться с человеком, который отрицает ваши достоинства, очевидно принижая их. За счёт этого человек хочет привязать вас к себе.

"Если это происходит постоянно, то человек начинает верить в то, что нужен только манипулятору, такого лучше не допускать", — пояснила Романив.