Есть определённый риск: Людям с этими заболеваниями стоит отказаться от авиаперелётов

Авиаперелёты трудны для любого человека из-за перепадов атмосферного давления, вынужденного сидячего положения и сухого воздуха. Но тем, кто страдает тяжёлыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, летать совсем не стоит, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.

"Не рекомендуются авиаперёлеты людям с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний и с тяжёлыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если имеется, например, обострение гипертонической болезни или ишемической болезни сердца, нарушение ритма сердца, то возникает определённый риск. Всё-таки полёты связаны с перепадами давления, стрессом, изменением часового пояса", — сообщил Горенков.

Более осторожными к перелётам стоит быть и людям, страдающим заболеваниями вен нижних конечностей. Из-за вынужденного сидячего положения и перепадов давления возникает застой в венах, нарушается венозный отток, что может спровоцировать острый тромбоз нижних конечностей. В крайнем случае могут произойти даже отрыв тромба и тромбоэмболия лёгочной артерии. Чтобы этого не случилось, нужно делать зарядку и пить венотоники.

Медик также добавил, что авиаперелёт опасен и для тех, кто страдает заболеваниями психики, хроническим воспалением среднего уха, бронхиальной астмой. Людям старше 60 лет перед полётом всегда стоит консультироваться с врачом, резюмировал Горенков.