Россиянам пообещали долгий бархатный сезон на черноморских курортах в этом году
Вильфанд: В этом году на Чёрном море ожидается длительный бархатный сезон
В этом году на черноморских курортах России бархатный сезон ожидается необычно продолжительным. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, дело в том, что Чёрное море уже к середине июля аномально прогрелось.
"В этом году температура в Чёрном море очень высокая. Сейчас она cоставляет в Геленджике, Анапе, Сочи 25 градусов, а такая температура по климату должна быть только в первой декаде августа. Вероятность длительного бархатного сезона велика, если уже сейчас такая высокая температура", — объяснил Вильфанд.
В Краснодарском крае особой популярностью пользуются те курорты, названия которых у всех на слуху: Геленджик, Архипо-Осиповка, Анапа, а также Витязево. Однако ошибочно предполагать, что это единственные места для летнего отдыха на Кубани. Лайф выяснил, где можно спокойно позагорать на песчаном пляже и чудесно провести время с семьёй.
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