Россиянам пообещали долгий бархатный сезон на черноморских курортах в этом году

В этом году на черноморских курортах России бархатный сезон ожидается необычно продолжительным. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, дело в том, что Чёрное море уже к середине июля аномально прогрелось.

"В этом году температура в Чёрном море очень высокая. Сейчас она cоставляет в Геленджике, Анапе, Сочи 25 градусов, а такая температура по климату должна быть только в первой декаде августа. Вероятность длительного бархатного сезона велика, если уже сейчас такая высокая температура", — объяснил Вильфанд.