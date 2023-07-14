Названы излюбленные россиянами европейские страны для отдыха

Любимыми странами для российских туристов в этом году стали Италия, Франция, а также Испания. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого есть в распоряжении "Газеты.ru".

В этом году наиболее популярной страной для путешествия стала Италия, куда собираются полететь 20,7% респондентов. На второй позиции — Франция, куда планируют отправиться 18,6% опрошенных. Третью строчку заняла Испания, где хотят оказаться 14,9%. В Германию собрались ехать 11,7%, в Грецию — 9,1%.

Многие туристы предпочитают отдыхать больше семи дней — об этом сообщили 61,3% респондентов. Остальные путешествуют меньше недели. В отелях останавливаются 72,8%, а в апартаментах — 27,2%. А лучшим сезоном для посещения европейских стран 83,2% опрошенных считают лето. Остальные, наоборот, любят ездить туда зимой.

Чаще всего Европу любят за красивую архитектуру и интересные достопримечательности (24,3%), а ещё за богатую культуру и историю (22,3%). Красота и комфорт привлекают 18,8%, атмосферу и особый европейский колорит ценят 10,4%. За новыми эмоциями едут 9,1%. В восторге от европейских пляжей и моря 7,5%, а 5,9% едут ради местной кухни.