Microsoft впервые за 15 лет представила новый шрифт по умолчанию для своей продукции
Microsoft решила изменить установленный по умолчанию шрифт Calibri на Aptos
Компания Microsoft анонсировала новый шрифт Aptos. Он заменит используемый в продуктах компании Calibri и будет отображаться по умолчанию. О нововведении рассказал в соцсетях главный менеджер по дизайну программ Microsoft Office Си Дэниэлс.
"В течение 15 лет наш любимый Calibri был шрифтом Microsoft по умолчанию. И наши отношения подошли к естественному завершению", — написал Си Дэниэлс.
Новый стандартный шрифт от Microsoft. Фото © medium.com
Он подчеркнул, что Aptos будет отображаться в Word, Outlook, PowerPoint и Excel, это увидят сотни миллионов пользователей. Дизайнером-разработчиком нового шрифта выступил Стив Маттесон, ранее создавший шрифты TrueType и Segoe. Aptos был назван в честь города в Калифорнии. Он без засечек, имеет простые формы, ровные штрихи, что делает его лёгким для чтения.
Ранее суд в Сан-Франциско позволил корпорации Microsoft приобрести крупного разработчика компьютерных игр в США — Activision Blizzard. Решение вынес суд по Северному округу Калифорнии.
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