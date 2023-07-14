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14 июля, 05:24

Microsoft впервые за 15 лет представила новый шрифт по умолчанию для своей продукции

Microsoft решила изменить установленный по умолчанию шрифт Calibri на Aptos

Компания Microsoft анонсировала новый шрифт Aptos. Он заменит используемый в продуктах компании Calibri и будет отображаться по умолчанию. О нововведении рассказал в соцсетях главный менеджер по дизайну программ Microsoft Office Си Дэниэлс.

"В течение 15 лет наш любимый Calibri был шрифтом Microsoft по умолчанию. И наши отношения подошли к естественному завершению", — написал Си Дэниэлс.

Новый стандартный шрифт от Microsoft. Фото © medium.com

Новый стандартный шрифт от Microsoft. Фото © medium.com

Он подчеркнул, что Aptos будет отображаться в Word, Outlook, PowerPoint и Excel, это увидят сотни миллионов пользователей. Дизайнером-разработчиком нового шрифта выступил Стив Маттесон, ранее создавший шрифты TrueType и Segoe. Aptos был назван в честь города в Калифорнии. Он без засечек, имеет простые формы, ровные штрихи, что делает его лёгким для чтения.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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