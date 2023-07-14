Microsoft впервые за 15 лет представила новый шрифт по умолчанию для своей продукции

Компания Microsoft анонсировала новый шрифт Aptos. Он заменит используемый в продуктах компании Calibri и будет отображаться по умолчанию. О нововведении рассказал в соцсетях главный менеджер по дизайну программ Microsoft Office Си Дэниэлс.

"В течение 15 лет наш любимый Calibri был шрифтом Microsoft по умолчанию. И наши отношения подошли к естественному завершению", — написал Си Дэниэлс.

Новый стандартный шрифт от Microsoft. Фото © medium.com