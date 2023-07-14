Лавров и Блинкен принимают участие в СМИД Восточноазиатского саммита в Джакарте

Глава МИД России Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен принимают участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) Восточноазиатского саммита (ВАС).

Сегодня утром глав делегаций принял президент Индонезии Джоко Видодо. На заседании представители стран, в том числе Лавров и Блинкен, надели национальные индонезийские рубашки. Политиков рассадили недалеко друг от друга, между ними находится лишь представитель Филиппин.