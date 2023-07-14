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14 июля, 06:54

Лавров и Блинкен принимают участие в СМИД Восточноазиатского саммита в Джакарте

<p>Глава МИД России Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел Восточноазиатского саммита. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/MID_Russia/29874" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России </a></p>

Глава МИД России Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел Восточноазиатского саммита. Обложка © Telegram / МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен принимают участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) Восточноазиатского саммита (ВАС).

Сегодня утром глав делегаций принял президент Индонезии Джоко Видодо. На заседании представители стран, в том числе Лавров и Блинкен, надели национальные индонезийские рубашки. Политиков рассадили недалеко друг от друга, между ними находится лишь представитель Филиппин.

Глава МИД России Сергей Лавров и президент Индонезии Джоко Видодо в Джакарте. Фото © Telegram / Мария Захарова

Глава МИД России Сергей Лавров и президент Индонезии Джоко Видодо в Джакарте. Фото © Telegram / Мария Захарова

Кстати, на полях мероприятий АСЕАН в Джакарте Сергей Лавров даже предлагал иностранным журналистам сделать совместное фото. Кадрами поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Николь Вербер
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