"Прошу прощения, что беспокою вас": Столтенберг пристыдил неорганизованных участников саммита НАТО
Столтенбергу пришлось успокаивать участников саммита НАТО перед заседанием
На втором дне саммита НАТО в Вильнюсе несколько раз откладывали заседание, поскольку лидеры альянса не хотели занимать свои места. Трансляция открытия сессии велась на сайте НАТО.
Лидеров настойчиво призывал занять места генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он говорил, что если участники сядут, то заседание начнётся как можно скорее.
"Прошу прощения, что беспокою вас, но мы тут собрались для проведения заседания. Чем раньше вы займёте свои места, тем раньше мы сможем начать и тем раньше закончим", — говорил генсек НАТО.
Среди тех, кто проявил недисциплинированное поведение, были, к примеру, премьер Албании Эди Рама и президент Финляндии Саули Ниинистё. А вот госсекретарь США Энтони Блинкен был одним из немногих, кто вёл себя корректно. Он наблюдал за ситуацией в зале с улыбкой.
Ранее Лайф сообщал о том, что участники саммита НАТО в Вильнюсе пообещали пригласить Киев в альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены", а также когда все союзники будут согласны. Кроме того, было озвучено, что использование ядерного оружия альянсом маловероятно. Также НАТО призвало все страны перестать помогать России в проведении СВО.
Getty Images / Paul Ellis