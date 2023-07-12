"Прошу прощения, что беспокою вас": Столтенберг пристыдил неорганизованных участников саммита НАТО

На втором дне саммита НАТО в Вильнюсе несколько раз откладывали заседание, поскольку лидеры альянса не хотели занимать свои места. Трансляция открытия сессии велась на сайте НАТО.

Лидеров настойчиво призывал занять места генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он говорил, что если участники сядут, то заседание начнётся как можно скорее.

"Прошу прощения, что беспокою вас, но мы тут собрались для проведения заседания. Чем раньше вы займёте свои места, тем раньше мы сможем начать и тем раньше закончим", — говорил генсек НАТО.