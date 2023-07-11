Члены НАТО заявили, что использование ядерного оружия альянсом маловероятно

Использование НАТО ядерного оружия очень маловероятно. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита организации, проходящего в Вильнюсе.

"Обстоятельства, при которых НАТО может применить ядерное оружие, находятся в чрезвычайно далёкой [перспективе]", — цитирует ТАСС заявление.