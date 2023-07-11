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11 июля, 16:22

Члены НАТО заявили, что использование ядерного оружия альянсом маловероятно

Использование НАТО ядерного оружия очень маловероятно. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита организации, проходящего в Вильнюсе.

"Обстоятельства, при которых НАТО может применить ядерное оружие, находятся в чрезвычайно далёкой [перспективе]", — цитирует ТАСС заявление.

Там также говорится, что любое использование потенциальным противником НАТО ядерного оружия против альянса "фундаментально изменит сущность конфликта".

Медведев: Желание Польши разместить у себя ядерное оружие грозит его применением

Медведев: Желание Польши разместить у себя ядерное оружие грозит его применением

При этом недавно одна из стран – членов НАТО — Польша — заявила о желании принять участие в программе альянса Nuclear Sharing и разместить на своей территории ядерное оружие союзников. В самой организации допустили такой сценарий, а вот министр обороны Словакии выступил против.

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Getty Images / Sean Gallup

Александра Вишнякова
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