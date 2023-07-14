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14 июля, 07:43

На уральском предприятии по обогащению урана произошла разгерметизация баллона

На Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске Свердловской области произошла разгерметизация баллона с обеднённым гексафторидом урана, сообщили в пресс-службе предприятия. Один человек пострадал.

"14 июля в 09:13 в цехе 53 УЭХК произошла разгерметизация баллона с обеднённым гексафторидом урана объёмом один кубический метр. Один пострадавший. Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка", говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме, а активность обеднённого урана меньше, чем у природной руды. Угрозы населению города и персоналу комбината нет.

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Матвей Константинов
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