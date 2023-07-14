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Регион
Опубликовано 14 июля 2023, 11:04
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ГД одобрила повышение предельного возраста пребывания в запасе

Госдума на заседании в пятницу, 14 июля, одобрила поправку о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе для ряда званий.

Так, новый предельный возраст устанавливается для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов в запасе: для первого разряда — с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.

Также увеличивается предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве: для граждан со званиями старших офицеров — 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, для имеющих иные звания — 55 лет.

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А в июне президент Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы по контракту в период военного положения или мобилизации.

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Александра Вишнякова
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