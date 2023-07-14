Один человек погиб при разгерметизации баллона на урановом комбинате на Урале
Один человек погиб при разгерметизации баллона с обеднённым гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске Свердловской области, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
"В результате механического воздействия погиб один человек", — рассказал он.
Напомним, на Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске Свердловской области произошла разгерметизация баллона с обеднённым гексафторидом урана. Изначально сообщалось об одном пострадавшем. Радиационный фон находится в норме, угрозы персоналу и жителям города нет. Проводится санитарная обработка.
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