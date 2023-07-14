Один человек погиб при разгерметизации баллона на урановом комбинате на Урале

Один человек погиб при разгерметизации баллона с обеднённым гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске Свердловской области, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В результате механического воздействия погиб один человек", — рассказал он.