Более 77% россиян заявили о доверии Путину
ВЦИОМ: Путину доверяют 77,2% россиян
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Большая часть россиян, а именно 77,2%, признались, что абсолютно доверяют главе государства Владимиру Путину. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам соответствующего опроса.
Одобряют работу Путина на должности президента России 73,6% опрошенных. Что касается премьера страны Михаила Мишустина, то его деятельность положительно оценили 51,2%, а правительства в целом — 48,4%.
Опрос проводился методом телефонных звонков с 3 по 9 июля 2023 года, а участвовали в нём 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.
Накануне президент России выступал на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Там глава государства заявил, что Россия будет идти по собственному пути и только вперёд, но изолироваться она ни от кого не будет.