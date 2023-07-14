Более 77% россиян заявили о доверии Путину

Большая часть россиян, а именно 77,2%, признались, что абсолютно доверяют главе государства Владимиру Путину. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам соответствующего опроса.

Одобряют работу Путина на должности президента России 73,6% опрошенных. Что касается премьера страны Михаила Мишустина, то его деятельность положительно оценили 51,2%, а правительства в целом — 48,4%.

Опрос проводился методом телефонных звонков с 3 по 9 июля 2023 года, а участвовали в нём 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.