Регион

Уведомления отключены

14 июля, 08:30

В Белгороде взорвалась машина, три человека пострадали

<p>В жилом районе Белгорода произошёл взрыв в машине. Фото © Телеграм-канал губернатора Белгородской области<a href="https://t.me/vvgladkov/3049" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Вячеслава Гладкова</a></p>

В жилом районе Белгорода произошёл взрыв в машине. Фото © Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В жилом районе Белгорода произошёл взрыв в машине, в результате пострадали три человека: водитель и двое случайных прохожих — мама с ребёнком. О происшествии сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В жилом районе Белгорода произошёл взрыв в машине. Фото © Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В жилом районе Белгорода произошёл взрыв в машине. Фото © Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

"К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребёнком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести", — написал он в телеграм-канале.

Гладков подчеркнул, что угрозы для жителей соседних домов нет. На месте работают оперативные службы.

Упавший в Курчатове дрон ВСУ взорвался всего в 4 километрах от Курской АЭС

Упавший в Курчатове дрон ВСУ взорвался всего в 4 километрах от Курской АЭС

А ранее в Феодосии взорвался мопед во дворе блогера Александра Талипова. Выяснилось, что транспорт был заминирован. Неизвестные подложили взрывчатку под мопед, припаркованный на улице. В итоге она сдетонировала вечером 12 июля. В результате ЧП взрывной волной выбило стёкла в жилой многоэтажке, а запчасти мопеда разбросало в радиусе 200 метров.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров