В Белгороде взорвалась машина, три человека пострадали
В жилом районе Белгорода произошёл взрыв в машине. Фото © Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В жилом районе Белгорода произошёл взрыв в машине, в результате пострадали три человека: водитель и двое случайных прохожих — мама с ребёнком. О происшествии сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В жилом районе Белгорода произошёл взрыв в машине. Фото © Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
"К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребёнком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести", — написал он в телеграм-канале.
Гладков подчеркнул, что угрозы для жителей соседних домов нет. На месте работают оперативные службы.
А ранее в Феодосии взорвался мопед во дворе блогера Александра Талипова. Выяснилось, что транспорт был заминирован. Неизвестные подложили взрывчатку под мопед, припаркованный на улице. В итоге она сдетонировала вечером 12 июля. В результате ЧП взрывной волной выбило стёкла в жилой многоэтажке, а запчасти мопеда разбросало в радиусе 200 метров.