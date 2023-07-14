В Белгороде взорвалась машина, три человека пострадали

В жилом районе Белгорода произошёл взрыв в машине, в результате пострадали три человека: водитель и двое случайных прохожих — мама с ребёнком. О происшествии сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В жилом районе Белгорода произошёл взрыв в машине. Фото © Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

"К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребёнком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести", — написал он в телеграм-канале.

Гладков подчеркнул, что угрозы для жителей соседних домов нет. На месте работают оперативные службы.