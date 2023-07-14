Депутат Чернышов — о ДТП у аэропорта Шереметьево: Даже не понял, что случилось

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов подтвердил информацию о ДТП, рассказав о самочувствии после аварии.

"Всем привет! Попал в ДТП, других пострадавших, кроме меня, нет", — написал он в телеграм-канале.

В момент аварии за рулём находился профессиональный водитель, а сам депутат беседовал по телефону на заднем сиденье. Причём был так занят, что "даже не понял, что случилось". По его словам, врачи из-за старой травмы руки решили на всякий случай наложить лонгет для фиксации.

"Спасибо врачам: быстро приехали и профессионально делают своё дело. Я цел и рассчитываю через несколько дней продолжить встречи с москвичами", — добавил зампредседателя ГД.