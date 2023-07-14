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Опубликовано 14 июля 2023, 11:50

Депутат Чернышов — о ДТП у аэропорта Шереметьево: Даже не понял, что случилось

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов подтвердил информацию о ДТП, рассказав о самочувствии после аварии.

"Всем привет! Попал в ДТП, других пострадавших, кроме меня, нет", — написал он в телеграм-канале.

В момент аварии за рулём находился профессиональный водитель, а сам депутат беседовал по телефону на заднем сиденье. Причём был так занят, что "даже не понял, что случилось". По его словам, врачи из-за старой травмы руки решили на всякий случай наложить лонгет для фиксации.

"Спасибо врачам: быстро приехали и профессионально делают своё дело. Я цел и рассчитываю через несколько дней продолжить встречи с москвичами", — добавил зампредседателя ГД.

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Напомним, ранее стало известно, что Чернышов попал в аварию около аэропорта Шереметьево. По данным SHOT, ДТП произошло вчера вечером на Шереметьевском шоссе, машина двигалась в сторону авиагавани. Уточнялось, что депутат получил перелом плечевой кости и был госпитализирован.

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ldpr.ru

Николь Вербер
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