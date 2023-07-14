Депутат Чернышов — о ДТП у аэропорта Шереметьево: Даже не понял, что случилось
Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов подтвердил информацию о ДТП, рассказав о самочувствии после аварии.
"Всем привет! Попал в ДТП, других пострадавших, кроме меня, нет", — написал он в телеграм-канале.
В момент аварии за рулём находился профессиональный водитель, а сам депутат беседовал по телефону на заднем сиденье. Причём был так занят, что "даже не понял, что случилось". По его словам, врачи из-за старой травмы руки решили на всякий случай наложить лонгет для фиксации.
"Спасибо врачам: быстро приехали и профессионально делают своё дело. Я цел и рассчитываю через несколько дней продолжить встречи с москвичами", — добавил зампредседателя ГД.
Напомним, ранее стало известно, что Чернышов попал в аварию около аэропорта Шереметьево. По данным SHOT, ДТП произошло вчера вечером на Шереметьевском шоссе, машина двигалась в сторону авиагавани. Уточнялось, что депутат получил перелом плечевой кости и был госпитализирован.