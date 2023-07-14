Регион

Уведомления отключены

14 июля, 08:51

Под взорванным в Белгороде авто нашли СВУ, рассматривается версия о бытовых разборках

Mash: Под взорвавшейся машиной в Белгороде было установлено СВУ

<p>Машина в Белгороде, в которой произошёл взрыв. Фото © Телеграм-канал губернатора Белгородской области<a href="https://t.me/vvgladkov/3049" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Вячеслава Гладкова</a></p>

Машина в Белгороде, в которой произошёл взрыв. Фото © Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Под автомобилем Chevrolet Cruze, который взорвался в Белгороде утром 14 июля, было установлено самодельное взрывное устройство небольшого размера. Об этом сообщает Mash.

По предварительным данным, рассматривается версия о бытовых разборках. Целью было напугать жертву, убивать водителя не планировалось.

Взорвавшийся во дворе блогера Талипова в Феодосии мопед был заминирован

Взорвавшийся во дворе блогера Талипова в Феодосии мопед был заминирован

Напомним, ранее 14 июля в жилом районе Белгорода произошёл взрыв в машине, в результате пострадали три человека: водитель и двое случайных прохожих — мама с ребёнком. На место происшествия прибыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, угрозы жителям ближайших домов нет.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров