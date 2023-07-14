Под взорванным в Белгороде авто нашли СВУ, рассматривается версия о бытовых разборках
Mash: Под взорвавшейся машиной в Белгороде было установлено СВУ
Машина в Белгороде, в которой произошёл взрыв. Фото © Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Под автомобилем Chevrolet Cruze, который взорвался в Белгороде утром 14 июля, было установлено самодельное взрывное устройство небольшого размера. Об этом сообщает Mash.
По предварительным данным, рассматривается версия о бытовых разборках. Целью было напугать жертву, убивать водителя не планировалось.
Напомним, ранее 14 июля в жилом районе Белгорода произошёл взрыв в машине, в результате пострадали три человека: водитель и двое случайных прохожих — мама с ребёнком. На место происшествия прибыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, угрозы жителям ближайших домов нет.