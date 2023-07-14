Под взорванным в Белгороде авто нашли СВУ, рассматривается версия о бытовых разборках

Под автомобилем Chevrolet Cruze, который взорвался в Белгороде утром 14 июля, было установлено самодельное взрывное устройство небольшого размера. Об этом сообщает Mash.

По предварительным данным, рассматривается версия о бытовых разборках. Целью было напугать жертву, убивать водителя не планировалось.