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14 июля, 09:07

Лайф публикует список пострадавших при взрыве автомобиля в Белгороде

Опубликован полный список пострадавших при подрыве машины в Белгороде

Телеграм-канал SHOT опубликовал список пострадавших в результате подрыва автомобиля в Белгороде. Среди них — трёхлетний ребёнок.

  • Денис К., 36 лет (осколочное ранение левой ноги);
  • Ирина Ф., 31 год (осколочное ранение правых стопы и бедра);
  • Марк, три года (осколочное ранение правых стопы и бедра).

По предварительным данным, Chevrolet Cruze, к которому была прикреплена самодельная взрывчатка, принадлежит пострадавшему мужчине. Сам он работает обычным сушильщиком на одном из местных предприятий, поэтому пока у полиции нет ни малейшего понятия, кто и зачем хотел его подорвать.

Под взорванным в Белгороде авто нашли СВУ, рассматривается версия о бытовых разборках

Под взорванным в Белгороде авто нашли СВУ, рассматривается версия о бытовых разборках

Напомним, о взрыве автомобиля в Белгороде сегодня днём сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, врачи оценивают состояние всех троих пострадавших как средней степени тяжести.

Обложка ©

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Максим Плетнёв
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