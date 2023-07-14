Лайф публикует список пострадавших при взрыве автомобиля в Белгороде
Опубликован полный список пострадавших при подрыве машины в Белгороде
Телеграм-канал SHOT опубликовал список пострадавших в результате подрыва автомобиля в Белгороде. Среди них — трёхлетний ребёнок.
- Денис К., 36 лет (осколочное ранение левой ноги);
- Ирина Ф., 31 год (осколочное ранение правых стопы и бедра);
- Марк, три года (осколочное ранение правых стопы и бедра).
По предварительным данным, Chevrolet Cruze, к которому была прикреплена самодельная взрывчатка, принадлежит пострадавшему мужчине. Сам он работает обычным сушильщиком на одном из местных предприятий, поэтому пока у полиции нет ни малейшего понятия, кто и зачем хотел его подорвать.
Напомним, о взрыве автомобиля в Белгороде сегодня днём сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, врачи оценивают состояние всех троих пострадавших как средней степени тяжести.
Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова