Лайф публикует список пострадавших при взрыве автомобиля в Белгороде

По предварительным данным, Chevrolet Cruze, к которому была прикреплена самодельная взрывчатка, принадлежит пострадавшему мужчине. Сам он работает обычным сушильщиком на одном из местных предприятий, поэтому пока у полиции нет ни малейшего понятия, кто и зачем хотел его подорвать.