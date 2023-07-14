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14 июля, 09:16

СК РФ заочно предъявил обвинения бывшему министру обороны Украины Загороднюку

<p>Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Обложка © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket</p>

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Обложка © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Главе ведомства [Александру Бастрыкину] доложено о результатах расследования преступлений киевского режима. Заочно предъявлено обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку", — говорится в сообщении.

Также заочные обвинения предъявлены бывшему первому заместителю командующего Операцией объединённых сил (ООС), начальнику Объединённого оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре и бывшему командующему оперативно-тактической группировкой ВСУ "Донецк" Александру Краснооку.

Андрей Загороднюк занимал пост министра обороны Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.

Кроме того, в СК сообщили, что в рамках расследования дела о вербовке и участии наёмников в боевых действиях в составе украинских войск за последние две недели вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых заочно ещё 18 иностранным гражданам.

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Ранее СК заочно предъявил обвинения бывшему главкому ВСУ Руслану Хомчаку, бывшему первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову, возглавлявшему с апреля по июль 2014 года операцию на юго-востоке Украины, а также первому заместителю начальника штаба Сухопутных войск Украины Игорю Фёдорову. Подчёркивается, что в результате преступных действий Хомчака погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети.

Никита Никонов
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