СК РФ заочно предъявил обвинения бывшему министру обороны Украины Загороднюку
Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Обложка © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket
Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Главе ведомства [Александру Бастрыкину] доложено о результатах расследования преступлений киевского режима. Заочно предъявлено обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку", — говорится в сообщении.
Также заочные обвинения предъявлены бывшему первому заместителю командующего Операцией объединённых сил (ООС), начальнику Объединённого оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре и бывшему командующему оперативно-тактической группировкой ВСУ "Донецк" Александру Краснооку.
Андрей Загороднюк занимал пост министра обороны Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.
Кроме того, в СК сообщили, что в рамках расследования дела о вербовке и участии наёмников в боевых действиях в составе украинских войск за последние две недели вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых заочно ещё 18 иностранным гражданам.
Ранее СК заочно предъявил обвинения бывшему главкому ВСУ Руслану Хомчаку, бывшему первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову, возглавлявшему с апреля по июль 2014 года операцию на юго-востоке Украины, а также первому заместителю начальника штаба Сухопутных войск Украины Игорю Фёдорову. Подчёркивается, что в результате преступных действий Хомчака погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети.