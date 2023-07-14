В Москве сварщик под угрозой убийства заставил двух уборщиц изнасиловать друг друга

Сварщик-извращенец из Киргизии под угрозой убийства принудил двух сотрудниц клинингового агентства к лесбийскому сексу. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, всё произошло на территории завода в Москве, куда 46-летний Виктор заказал дам-клинеров, предложив им работу и адекватный гонорар. В день X он встретил женщин в помещении в 3-м Хорошёвском проезде, запер дверь и приказал раздеваться, а за неповиновение одарил сильными оплеухами.

Вооружившись трубой, он уговорил пленниц раздеться и сделал грязные дела с каждой из них, после чего заставил ублажать друг друга. Отпустил, лишь когда вдоволь насытился зрелищем. Женщины побежали к метро и по дороге позвонили в полицию, заявив на извращенца. В итоге его удалось задержать. Возбуждены уголовные дела по статьям "Изнасилование" и "Угроза убийством", за которые мужчине теперь грозит до десяти лет тюрьмы.