Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерал-майора Попова

"Мы не комментируем. Всё-таки речь идёт о военных, о Министерстве обороны. Поэтому мы предлагаем туда обращаться за комментариями", — сказал он.

Напомним, ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв обнародовал в своём телеграм-канале аудиосообщение генерал-майора Ивана Попова, в котором офицер заявляет об отстранении от командования 58-й армией ЮВО после доклада о ситуации в войсках. Позже на это отреагировал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он подчеркнул, что совесть офицера чиста, поскольку его заявление было непубличным, а вот политическое шоу из ситуации сделал именно Гурулёв.