Регион

Уведомления отключены

14 июля, 09:42

Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерал-майора Попова

<p>Генерал-майор Иван Иванович Попов.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1975)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Mil.ru</p>

Генерал-майор Иван Иванович Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг заявления генерал-майора Ивана Попова и переадресовал вопрос журналистов Минобороны.

"Мы не комментируем. Всё-таки речь идёт о военных, о Министерстве обороны. Поэтому мы предлагаем туда обращаться за комментариями", — сказал он.

Шойгу рассказал о выводах иностранной разведки насчёт Российской армии

Шойгу рассказал о выводах иностранной разведки насчёт Российской армии

Напомним, ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв обнародовал в своём телеграм-канале аудиосообщение генерал-майора Ивана Попова, в котором офицер заявляет об отстранении от командования 58-й армией ЮВО после доклада о ситуации в войсках. Позже на это отреагировал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он подчеркнул, что совесть офицера чиста, поскольку его заявление было непубличным, а вот политическое шоу из ситуации сделал именно Гурулёв.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Минобороны РФ

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров