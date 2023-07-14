Украинские военные в упор расстреляли машину с мирными жителями в ДНР, есть погибшие
Диверсанты ВСУ обстреляли автомобиль с мирными жителями под Угледаром
Автомобиль с двумя мирными жителями подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В салоне машины, предположительно, находились мужчина и женщина, которые хотели эвакуироваться из опасной зоны под Угледаром.
Украинская диверсионно-разведывательная группа обстреляла машину с мирными жителями под Угледаром. Видео © t.me / Mash
По информации телеграм-канала GreyZone, гражданский ВАЗ-2110 ехал вдоль лесополосы по единственной незаминированной дороге. Украинские боевики на бронеавтомобиле "Казак" проследовали за легковушкой и с расстояния в несколько метров открыли огонь по машине, расстреляв её пассажиров.
После этого военные ВСУ подбежали к автомобилю, вынули из салона тела убитых гражданских и бросили их в траву. Отбуксировав машину с дороги с помощью ББМ, украинцы скрылись из-за начавшегося артобстрела.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при обстреле со стороны ВСУ села Белая Берёзка под Брянском, ранен ребёнок. В населённом пункте после обстрела загорелось несколько домов.
t.me / Mash