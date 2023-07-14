Украинские военные в упор расстреляли машину с мирными жителями в ДНР, есть погибшие

Автомобиль с двумя мирными жителями подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В салоне машины, предположительно, находились мужчина и женщина, которые хотели эвакуироваться из опасной зоны под Угледаром.

Украинская диверсионно-разведывательная группа обстреляла машину с мирными жителями под Угледаром. Видео © t.me / Mash

По информации телеграм-канала GreyZone, гражданский ВАЗ-2110 ехал вдоль лесополосы по единственной незаминированной дороге. Украинские боевики на бронеавтомобиле "Казак" проследовали за легковушкой и с расстояния в несколько метров открыли огонь по машине, расстреляв её пассажиров.