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14 июля, 10:52
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Украинские военные в упор расстреляли машину с мирными жителями в ДНР, есть погибшие

Диверсанты ВСУ обстреляли автомобиль с мирными жителями под Угледаром

Автомобиль с двумя мирными жителями подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В салоне машины, предположительно, находились мужчина и женщина, которые хотели эвакуироваться из опасной зоны под Угледаром.

Украинская диверсионно-разведывательная группа обстреляла машину с мирными жителями под Угледаром. Видео © t.me / Mash

По информации телеграм-канала GreyZone, гражданский ВАЗ-2110 ехал вдоль лесополосы по единственной незаминированной дороге. Украинские боевики на бронеавтомобиле "Казак" проследовали за легковушкой и с расстояния в несколько метров открыли огонь по машине, расстреляв её пассажиров.

После этого военные ВСУ подбежали к автомобилю, вынули из салона тела убитых гражданских и бросили их в траву. Отбуксировав машину с дороги с помощью ББМ, украинцы скрылись из-за начавшегося артобстрела.

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Ранее сообщалось, что один человек погиб при обстреле со стороны ВСУ села Белая Берёзка под Брянском, ранен ребёнок. В населённом пункте после обстрела загорелось несколько домов.

Обложка ©

t.me / Mash

Ирина Фальке
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