Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области
Медведев представит Путину доклад о подготовке будущих участников СВО
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл на полигон Тоцкий в Оренбургской области в ходе рабочей поездки, по итогам которой доложит президенту РФ Владимиру Путину о боевой и политической подготовке будущих участников специальной военной операции. Кадры общения с военными он опубликовал в телеграм-канале.
Дмитрий Медведев посетил военный полигон Тоцкий в Оренбургской области. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев
"Слаживание здесь только началось, на этом полигоне вот второй раз уже за последний год. Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить. Результатом в конечном счёте будет, наверное, мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции. В этом цель", — сказал он в ходе общения с военными.
Ранее Лайф рассказывал о поездке Медведева в Волгоградскую область, в ходе которой он указал на мощность российского производства. Политик отметил, что только за этот год было произведено более 600 танков, а также добавил, что по выпуску военной техники наша страна вышла на уровень, который раньше казался невозможным и фантастическим.
Telegram / Дмитрий Медведев