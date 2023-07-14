Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области

"Слаживание здесь только началось, на этом полигоне вот второй раз уже за последний год. Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить. Результатом в конечном счёте будет, наверное, мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции. В этом цель", — сказал он в ходе общения с военными.