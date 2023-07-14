В Воронеже женщина пригрозила расстрелять рабочих из арбалета из-за войны с УК

Жительница дома по улице Лизюкова в Воронеже угрожала прострелить ноги из арбалета рабочим, приехавшим устанавливать в её подъезде новый лифт. Как пишет SHOT, женщина по имени Наталья уверяет, что за оружие она взялась в результате коммунальных войн с управляющей компанией, препятствующей созданию ТСЖ и насильно заставляющей её соседей менять лифты за собственный счёт.

Рабочие, которым Наталья из Воронежа угрожает прострелить ноги. Фото © SHOT

Наталья заблокировала вход в подъезд и потребовала провести по факту деятельности коммунальщиков прокурорскую проверку. До тех же пор, предупредила бой-баба, "никакая мерзость" в её дом не зайдёт.





"Никто никакие лифты менять не будет. Я больше не буду ничего объяснять, я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом менять лифты", — заявила Наталья.

В результате один из рабочих обезоружил женщину, силой отняв у неё арбалет. Примечательно, что полицию на место вызвали обе стороны конфликта.

Рабочий отобрал арбалет у женщины, которая угрожала прострелить ноги ему и его коллегам в Воронеже. Видео © SHOT