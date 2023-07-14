Конашенков: ВСУ за сутки потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы России нанесли поражение подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении, противник за сутки потерял до 90 военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков на брифинге.

Также российские военные уничтожили танк, три боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и три автомобиля. Кроме того, ВС РФ отбили на Краснолиманском направлении три атаки и пресекли деятельность одной украинской диверсионно-разведывательной группы.