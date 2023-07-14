Регион

Уведомления отключены

14 июля, 11:39

Российские военные отразили 16 атак ВСУ в ЛНР и ДНР

Представитель МО Конашенков: ВС РФ отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении

В результате слаженной работы группировки "Юг" на Донецком направлении за минувшие сутки было отражено 16 атак ВСУ. Об этом сообщил на пятничном брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражены 16 атак противника в районах Белогоровки (ЛНР), Зайцева, Весёлого, Красногоровки, Северного, Марьинки и западнее Клещеевки (ДНР)", — сообщил представитель министерства.

Также противник потерял до 280 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, польскую самоходную гаубицу Krab, пушку-гаубицу Д-20 и одну американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN-TPQ-36.

ВС РФ уничтожили склад топлива для техники украинских морпехов в Запорожье

ВС РФ уничтожили склад топлива для техники украинских морпехов в Запорожье

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные с начала СВО уничтожили уже более 5000 дронов ВСУ. Помимо этого уничтожено 455 самолётов и 242 вертолёта.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров