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Опубликовано 14 июля 2023, 11:39
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Российские военные отразили 16 атак ВСУ в ЛНР и ДНР

Представитель МО Конашенков: ВС РФ отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении

В результате слаженной работы группировки "Юг" на Донецком направлении за минувшие сутки было отражено 16 атак ВСУ. Об этом сообщил на пятничном брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражены 16 атак противника в районах Белогоровки (ЛНР), Зайцева, Весёлого, Красногоровки, Северного, Марьинки и западнее Клещеевки (ДНР)", — сообщил представитель министерства.

Также противник потерял до 280 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, польскую самоходную гаубицу Krab, пушку-гаубицу Д-20 и одну американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN-TPQ-36.

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Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные с начала СВО уничтожили уже более 5000 дронов ВСУ. Помимо этого уничтожено 455 самолётов и 242 вертолёта.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Ирина Фальке
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