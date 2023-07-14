Путин обсудил с Совбезом защиту критически важных объектов

"У нас сегодня на повестке дня несколько вопросов. Первый — это дополнительные меры защиты критически важных объектов", — отметил глава государства.

Неделю назад на традиционном оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ Владимир Путин обсудил меры противодействия тем сложностям, которые для РФ создаёт ряд государств. Он подчеркнул, что у этих стран и раньше ничего не получалось, и выразил уверенность, что не получится в будущем.