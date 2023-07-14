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14 июля, 11:41

Путин обсудил с Совбезом защиту критически важных объектов

Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Темой обсуждения стали меры защиты критически важных объектов.

"У нас сегодня на повестке дня несколько вопросов. Первый — это дополнительные меры защиты критически важных объектов", — отметил глава государства.

Он пригласил выступить с докладом директора ФСБ Александра Бортникова.

Путин: Поставляемые Киеву ракеты наносят ущерб России, но "ничего критического"

Путин: Поставляемые Киеву ракеты наносят ущерб России, но "ничего критического"

Неделю назад на традиционном оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ Владимир Путин обсудил меры противодействия тем сложностям, которые для РФ создаёт ряд государств. Он подчеркнул, что у этих стран и раньше ничего не получалось, и выразил уверенность, что не получится в будущем.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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