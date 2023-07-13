Путин: Поставляемые Киеву ракеты наносят ущерб России, но "ничего критического"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ракеты дальнего радиуса действия, поставляемые Западом Киеву, действительно наносят ущерб российской стороне, однако подчеркнул, что из-за них ничего критического в зоне боевых действий не происходит. Об этом глава государства заявил журналистам после Форума будущих технологий.

"Да, они (поставленные ракеты. — Прим. Лайфа) ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет", — сказал Путин, отметив, что Москва прекрасно видит, сколько на них возлагалось надежд.