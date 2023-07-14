Кандидат наук рассказал, сколько минут в неделю нужно заниматься аэробикой

Врачи рекомендуют заниматься аэробикой примерно 150–300 минут в неделю независимо от возраста. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Вячеслав Колиев, врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга).

"Рекомендуемое время занятий примерно одинаково для взрослых людей независимо от возраста: 150–300 минут в неделю или полчаса-час умеренной физической активности [в день]", — сообщил кардиолог в беседе с РИАМО.

Врач уточнил, что если речь идёт об интенсивной нагрузке, то продолжительность упражнений должна составлять 75–100 минут в неделю, или 15–30 минут в день. Максимально допустимая интенсивность занятий определяется тем, насколько сильно во время них повышается пульс. Есть специальная формула расчёта: от 220 надо отнять возраст человека, разностью будет предельное пороговое значение частоты сердечных сокращений. Так, для 50-летнего это значение составит 170 ударов в минуту.

При занятиях с умеренной физической активностью пульс может доходить до 50–70% от максимальных значений для возраста человека: от 90 до 125 ударов в минуту. При выполнении силовых упражнений допустимо повышение до 70–85%, то есть 125–150 ударов в минуту, заключил Колиев.