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14 июля, 12:49

Шольц уверен, что ему предстоит переговорить с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что ещё будет разговаривать с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что ещё будет общаться с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако, по его словам, конкретных дат для такого разговора пока нет.

"Естественно, я с ним снова буду говорить", сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков рассказал Лайфу, пойдёт ли Путин в отпуск летом

Песков рассказал Лайфу, пойдёт ли Путин в отпуск летом

Ранее Олаф Шольц признался, что не взял бы Владимира Путина в туристический поход в Альпы. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что глава государства не отдыхает за границей.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Матвей Константинов
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