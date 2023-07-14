Шольц уверен, что ему предстоит переговорить с Путиным
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что ещё будет разговаривать с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что ещё будет общаться с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако, по его словам, конкретных дат для такого разговора пока нет.
"Естественно, я с ним снова буду говорить", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Олаф Шольц признался, что не взял бы Владимира Путина в туристический поход в Альпы. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что глава государства не отдыхает за границей.
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ТАСС / Михаил Климентьев