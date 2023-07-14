Шольц уверен, что ему предстоит переговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что ещё будет общаться с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако, по его словам, конкретных дат для такого разговора пока нет.

"Естественно, я с ним снова буду говорить", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.