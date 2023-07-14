В Кремле ответили Шольцу, который "не взял бы Путина в поход в Альпы"

Президент России Владимир Путин ходит в турпоходы и проводит отпуск в России, а не в Альпах. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что он бы не взял в поход в Альпы Путина, но пригласил бы Эмманюэля Макрона и премьера Испании Педро Санчеса.

Журналисты спросили у Пескова, что было бы, если бы Путин пошёл в поход с Шольцем.