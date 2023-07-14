В Кремле ответили Шольцу, который "не взял бы Путина в поход в Альпы"
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы, а отдыхает в России
Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в сибирской тайге. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин ходит в турпоходы и проводит отпуск в России, а не в Альпах. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что он бы не взял в поход в Альпы Путина, но пригласил бы Эмманюэля Макрона и премьера Испании Педро Санчеса.
Журналисты спросили у Пескова, что было бы, если бы Путин пошёл в поход с Шольцем.
"Я не знаю, что было бы. Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где он проводит свои дни отдыха. Это однозначно не в Альпах, это у нас в стране", — ответил представитель Кремля.
Кстати, Владимир Путин — поклонник походов и природы России. Например, свой последний отпуск в сентябре 2021 года он провёл вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в сибирской тайге. Там они повстречали маралов, рыбачили, ходили по лесу и горам пешком, а также ездили на вездеходе и катере и спали в палатках. Российский президент традиционно проводит отдых именно в таком стиле — на природе, в тайге, в походах.