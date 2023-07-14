Косметолог объяснила, как выглядит летний уход за кожей с куперозом

Как ухаживать за кожей с куперозом в летний период, когда загоревшее тело нельзя подвергать глубоким лечебным процедурам? Как рассказала дерматовенеролог, врач-косметолог ЦКБ "РЖД-Медицина на Басманной улице" Елена Юцмюц, в жару стоит заботиться о ней с ещё большим усилием.

"Купероз лечится, как правило, в демисезонные периоды или зимой с помощью лазера или фотоомоложения. Летом куперозная кожа требует особенного ухода. Желательно умываться не мылом или гелем, а использовать для очищения специальное мягкое молочко для чувствительной кожи, которое затем смывать водой", — пояснила эксперт в беседе с Лайфом.

Кстати, для удобства в аптеках специальные средства для чувствительной и куперозной кожи, как правило, выделяют красным цветом. Также при попытке успокоить капилляры не следует протирать кожу льдом. Вместо этого лучше делать примочки с ромашковым холодным чаем, поделилась Юцмюц.

К слову, купероз не появляется просто так — причины всегда заложены внутри организма. Считается, что сосудистые звёздочки — это знаки, через которые печень сигнализирует о каких-либо проблемах. К врачу обратиться определённо стоит, однако среди основных рекомендаций: не перегружать печень — не есть жареное, острое и копчёное.

Здорово помочь организму изнутри могут витамин С и аскорутин — сочетание, укрепляющее капилляры. Также в питании стоит делать акцент на продуктах, содержащих каротин и витамины группы В (морковь, гречка, красный перец, шпинат, лук и цитрусовые). Кроме того, стоит принимать омегу-3 для поддержания здоровья и красоты и следить за питьевым режимом.

"Чтобы убрать воспаление от купероза, нужно выпивать не менее двух литров воды в день или зелёный чай, но не газировку: она усиливает кислотность желудка, сосуды на лице расширяются", — заключила собеседница.