Косметолог объяснила, как выглядит летний уход за кожей с куперозом
Дерматовенеролог Юцмюц: Летом куперозная кожа требует особенного ухода
Как ухаживать за кожей с куперозом в летний период, когда загоревшее тело нельзя подвергать глубоким лечебным процедурам? Как рассказала дерматовенеролог, врач-косметолог ЦКБ "РЖД-Медицина на Басманной улице" Елена Юцмюц, в жару стоит заботиться о ней с ещё большим усилием.
"Купероз лечится, как правило, в демисезонные периоды или зимой с помощью лазера или фотоомоложения. Летом куперозная кожа требует особенного ухода. Желательно умываться не мылом или гелем, а использовать для очищения специальное мягкое молочко для чувствительной кожи, которое затем смывать водой", — пояснила эксперт в беседе с Лайфом.
Кстати, для удобства в аптеках специальные средства для чувствительной и куперозной кожи, как правило, выделяют красным цветом. Также при попытке успокоить капилляры не следует протирать кожу льдом. Вместо этого лучше делать примочки с ромашковым холодным чаем, поделилась Юцмюц.
К слову, купероз не появляется просто так — причины всегда заложены внутри организма. Считается, что сосудистые звёздочки — это знаки, через которые печень сигнализирует о каких-либо проблемах. К врачу обратиться определённо стоит, однако среди основных рекомендаций: не перегружать печень — не есть жареное, острое и копчёное.
Здорово помочь организму изнутри могут витамин С и аскорутин — сочетание, укрепляющее капилляры. Также в питании стоит делать акцент на продуктах, содержащих каротин и витамины группы В (морковь, гречка, красный перец, шпинат, лук и цитрусовые). Кроме того, стоит принимать омегу-3 для поддержания здоровья и красоты и следить за питьевым режимом.
"Чтобы убрать воспаление от купероза, нужно выпивать не менее двух литров воды в день или зелёный чай, но не газировку: она усиливает кислотность желудка, сосуды на лице расширяются", — заключила собеседница.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, как выявить больной орган по "карте" высыпаний на лице. Например, у девушек, которых мучают прыщики на лбу, могут быть проблемы с пищеварением: в частности, запоры или непереносимость лактозы. Также могут сказываться стресс и неправильный или недостаточный домашний уход.
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