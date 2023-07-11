Косметолог рассказала, как выявить больной орган по "карте" высыпаний на лице

Расположение прыщей на лице поможет выяснить причину их возникновения и понять, какой орган "взывает" о помощи. Об этом рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Так, высыпания на лбу, по её словам, могут быть связаны с проблемами пищеварения, такими как запоры или непереносимость лактозы. Другая причина прыщей на лбу — это стресс или неправильный домашний уход, отмечает эксперт.

Высыпания на носу могут быть связаны с проблемами с сердцем, говорит Надежда Петраш, а также с повышенным уровнем стресса и гипертонией. А вот прыщики на щеках дерматолог связывает с возможным заболеванием лёгких, а также с неправильным уходом или недостаточной гигиеной. Если высыпания на подбородке, то речь может идти о гормональных изменениях, проблемах с пищеварением или просто о плохом уходе за кожей лица.

"Однако не стоит эту информацию воспринимать слишком серьёзно, так как это не является основным диагностическим инструментом и не может дать полную картину о вашем здоровье", — приводит слова косметолога "Вечерняя Москва".